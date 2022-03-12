Ізраїль не пропонує Україні погодитися на умови Росії, - Подоляк
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Ізраїль не пропонує Україні погодитися на умови Росії. За його словами, прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет навпаки закликає РФ адекватно оцінювати ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Twitter.
"Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет не пропонує Україні, як і інші умовні країни-посередники, погоджуватися на будь-які вимоги Російської Федерації. Це неможливо з військово-політичних міркувань. Навпаки, Ізраїль закликає Росію більш адекватно оцінити події", - зазначив Подоляк.
Нагадаємо, раніше ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито Нафталі Беннет під час розмови закликав Володимира Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни.
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