Зеленский завтра встретится с Эрдоганом в Турции: что обсудят

Как отметил Алтун, глава украинского государства посетит Турцию по приглашению Эрдогана.

Он уточнил, что в ходе встречи будут рассмотрены все аспекты стратегического партнерства между Украиной и Турцией и обсуждены шаги, которые нужно предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.

Также, по словам Алтуна, Зеленский и Эрдоган обменяются мнениями о последних событиях в Украине и других региональных о глобальных вопросах.

Стоит заметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что он посетит Турцию. После этого он планирует полететь в Саудовскую Аравию.

Последняя встреча Зеленского и Эрдогана прошла в сентябре прошлого года на полях Генассамблеи ООН. Они обсудили сотрудничество между Украиной и Турцией и не только.