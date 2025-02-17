Зеленський завтра зустрінеться з Ердоганом у Туреччині: що обговорять

Як зазначив Алтун, глава української держави відвідає Туреччину на запрошення Ердогана.

Він уточнив, що під час зустрічі буде розглянуто всі аспекти стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною та обговорено кроки, які потрібно зробити для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами.

Також, за словами Алтуна, Зеленський і Ердоган обміняються думками щодо останніх подій в Україні та інших регіональних і глобальних питань.

Варто зауважити, що раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що він відвідає Туреччину. Після цього він планує полетіти до Саудівської Аравії.

Остання зустріч Зеленського та Ердогана відбулася у вересні минулого року на полях Генасамблеї ООН. Вони обговорили співпрацю між Україною і Туреччиною і не тільки.