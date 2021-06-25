Форум "Україна 30". Оголошені теми наступних зустрічей на початку липня

Всеукраїнський форум "Україна 30. Міжнародна політика" стартує 5 липня. В рамках триденних зустрічей буде обговорено низку питань зовнішньої політики України.

Про це повідомляє прес-служба форуму у Facebook .

"Всеукраїнський Форум "Україна 30. Міжнародна політика" розпочнеться 5 липня. Впродовж трьох днів спікери та гості обговорюватимуть вектори зовнішньої політики України, стратегічні ініціативи зовнішньої політики та стратегічні цілі: курс на вступ до НАТО, енергетичну безпеку та підтримку української діаспори", - йдеться в повідомленні.

Організатори форуму пообіцяли повідомити про розклад та учасників додатково, тож закликали стежити за анонсами.