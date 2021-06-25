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Форум "Україна 30". Оголошені теми наступних зустрічей на початку липня

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Україна, П'ятниця 25 червня 2021 15:16
Форум "Україна 30". Оголошені теми наступних зустрічей на початку липня Фото: оголошені теми наступних зустрічей на початку липня (facebook.com/Forum.Ukraine30)
Автор: Андрій Василюк

Всеукраїнський форум "Україна 30. Міжнародна політика" стартує 5 липня. В рамках триденних зустрічей буде обговорено низку питань зовнішньої політики України.

Про це повідомляє прес-служба форуму у Facebook.

"Всеукраїнський Форум "Україна 30. Міжнародна політика" розпочнеться 5 липня. Впродовж трьох днів спікери та гості обговорюватимуть вектори зовнішньої політики України, стратегічні ініціативи зовнішньої політики та стратегічні цілі: курс на вступ до НАТО, енергетичну безпеку та підтримку української діаспори", - йдеться в повідомленні.

Організатори форуму пообіцяли повідомити про розклад та учасників додатково, тож закликали стежити за анонсами.

Всеукраїнський форум "Україна 30" стартував 8 лютого. Всього заплановано 30 заходів, які повинні були проходити щотижня. Даний форум присвячений 30-й річниці незалежності України. За словами президента Володимира Зеленського, це "старт великого суспільного діалогу за участю влади, громадськості і міжнародних партнерів".

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