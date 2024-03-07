Зеленский завтра посетит Турцию

Украинский президент Владимир Зеленский намерен посетить Турцию завтра, 8 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
Завтра, 8 марта, Зеленский планирует отправиться в Турцию и провести переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Во время встречи Зеленский и Эрдоган планируют обсудить:
Напомним, недавно Эрдоган снова заговорил о желании посадить Украину и РФ за стол переговоров.
К тому же мы сообщали, что Турция продолжает добиваться посредничества между Украиной и РФ.
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