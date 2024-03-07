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Зеленський завтра відвідає Туреччину

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський планує відвідати Туреччину завтра, 8 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Завтра, 8 березня, Зеленський планує відправитись до Туреччини та провести переговори з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Під час зустрічі Зеленський та Ердоган планують обговорити:

  • перебіг війни Росії проти України,
  • Чорноморську зернову угоду,
  • двосторонні відносини.

Нагадаємо, нещодавно Ердоган знову заговорив про бажання посадити Україну і РФ за стіл переговорів.

До того, ми повідомляли, що Туреччина продовжує добиватися посередництва між Україною та РФ.

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Володимир ЗеленськийТурция