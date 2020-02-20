Зеленський завтра збере нараду експертів для аналізу питань медреформи

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

1 квітня стартує другий етап медреформи

Президент України Володимир Зеленський завтра,21 лютого, збере нараду експертів для аналізу питань медичної реформи. Про це заявив голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає кореспондент РБК-Україна.

Він нагадав, що з 1 квітня стартує другий етап медреформи.

"Це новина. Дійсно збирає. Наскільки я розумію, перше засідання буде завтра. Президент хоче зі всіх боків перевірити, щоб не нанести шкоду країні. Час є, щоб навіть якщо є якісь прорахунки, то ще є час до 1 квітня їх виправити", - заявив Радуцький.

Відзначимо, з 1 квітня 2020 року в Україні запрацює програма медичних гарантій для населення. Фінансування послуг буде здійснюватися через Національну службу здоров'я України.

Раніше повідомлялося, що для аналізу медичної реформи у президента України формують колегію лікарів.

Раніше уряд затвердив план розвитку екстреної медицини в Україні. Згідно з ним, протягом 2020 року планується обладнати 200 приймальних відділень для екстреної медицини.