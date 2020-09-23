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Зеленський завтра відвідає Словаччину

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Володимир Зеленський завтра, 24 вересня, з офіційним візитом відвідає Словаччину. Під час візиту буде підписано низку двосторонніх угод.

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Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

У Зеленського заплановані переговори з президентом Словаччини Зузаной Чапутовою, прем'єр-міністром Ігорем Матовичем і головою Національної ради (парламенту) Борисом Колларом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що восени Україна і Словаччина підпишуть угоди для відновлення роботи аеропорту в Ужгороді.

До цього Кабінет міністрів схвалив проект угоди зі Словаччиною про використання повітряного простору для відновлення роботи ужгородського аеропорту.

Зазначимо, оскільки аеропорт в Ужгороді розташований поблизу до кордону Словаччини літаки при зльоті і посадці заходять в її повітряний простір, оскільки з усіх боків, крім західної, заважають Карпатські гори. Влітку 2016 року закінчилася дія сертифіката на такі маневри, у зв'язку з чим Євросоюз заборонив польоти в аеропорт Ужгорода.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський почне зарубіжну активність з початку осені, вже був здійснений візит до Австрії.

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