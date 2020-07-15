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Україна і Словаччина восени підпишуть угоду щодо аеропорту в Ужгороді

Ужгород, Середа 15 липня 2020 18:55
Україна і Словаччина восени підпишуть угоду щодо аеропорту в Ужгороді
Фото: аеропорт Ужгорода (wikimedia.org)
Автор: РБК-Україна

Словаччина відкриє повітряний простір, щоб аеропорт міг приймати літаки

Угоду між Україною і Словаччиною для відновлення роботи аеропорту в Ужгороді підпишуть восени. Це відбудеться в рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Словаччини.

Про це йдеться в повідомленні МЗС України за підсумками переговорів голів зовнішньополітичних відомств обох країн.

Повідомляється, що дипломати обговорили відновлення роботи міжнародного аеропорту "Ужгород" та підготовку двосторонньої угоди про регулярне авіасполучення.

"Україна виконала вимоги для підписання угоди і очікує від Словаччини оперативного завершення процедур з підготовки документа до підписання", - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Його словацький колега Іван Корчок запевнив, що робота над угодою є пріоритетом, враховуючи попередні домовленості підписати документ під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Словаччини, який заплановано на осінь.

Нагадаємо, в червні Кабінет міністрів схвалив проект угоди зі Словаччиною про використання повітряного простору для відновлення роботи ужгородського аеропорту.

Зазначимо, через близькість аеропорту до кордону Словаччини літаки при зльоті і посадці заходять в її повітряний простір, оскільки з усіх боків, крім західного, заважають Карпатські гори. Однак влітку 2016 року закінчилася дія сертифіката на такі маневри і Євросоюз заборонив польоти в цей аеропорт.

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