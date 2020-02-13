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Телеканал АТR заявив, що з 14 лютого може припинити мовлення на окупований Крим

Новини » Телеком & IT     13.02.2020 - 17:58
Телеканал АТR заявив, що з 14 лютого може припинити мовлення на окупований Крим
Фото: студія ATR (з відкритих джерел)

Як повідомляється, загальна сума боргу становить 368 тис. 859 грн

Телеканал ATR, якому раніше заблокували фінансування, завтра, 14 лютого, може припинити мовлення на анексований Росією Крим. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті ATR.

Так, у листі, який у четвер, 13 лютого, надійшов на ім'я генерального директора телеканалу Ленура Іслямова, йдеться, що через борги телеканалу Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (КРРТ) може вже 14 лютого відключити ATR від чотирьох телевеж, які здійснюють мовлення на окупований Крим.

"Концерн РРТ наполягає терміново вжити заходів з погашення заборгованості і попереджає ТОВ "Телевізійна компанія "Атлант-СВ" про те, що у разі відсутності конструктивної відповіді до 14 лютого 2020 року Концерн РРТ змушений буде тимчасово призупинити надання телекомунікаційних послуг і звернутися до суду для примусового стягнення заборгованості", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, загальна сума боргу становить 368 тис. 859 грн.

Нагадаємо, на цьому тижні Кримськотатарський телеканал ATR перестав отримувати фінансування з державного бюджету.

Раніше повідомлялося, що на початку 2020 року кримськотатарський телеканал ATR опинився на межі закриття через тимчасове призупинення фінансової підтримки з державного бюджету.

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