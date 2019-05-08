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ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Новини » Економіка    08.05.2019 - 16:08
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
Фото: ЄБРР (www.ebrd.com)

Зростання сповільниться через виборів і погіршення ситуації в країнах - торгових партнерах

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2019 році на рівні 2,5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт "Регіональні економічні перспективи" банку (травень 2019 року).

У порівнянні з листопадом 2018 року прогноз на 2019 рік погіршений на 0,5 в.п.

Як відзначається в огляді ЄБРР, уповільнення зростання в країнах - ключових торговельних партнерах і внутрішня політична невизначеність через подвійні вибори призведуть до тимчасового уповільнення зростання до 2,5% у 2019 році з 3,3% у 2018 році.

При цьому очікується, що реформи і пом'якшення грошово-кредитної політики підтримають зростання, а в 2020 році очікується його відновлення до 3,0%.

Крім того, ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки для країн регіону, в якому він працює (Східна Європа, країни колишнього СРСР, Північна Африка) у 2019 році з 2,6% до 2,3%. У 2020 році очікується зростання на 2,6%.

Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2019 році з 2,9% до 2,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України на 2,7% до 2019 року і на 3,0% в 2020 році.

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