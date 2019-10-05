Зеленський запевнив, що пільги для військових не скасують

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пільги для військових, які служили на Донбасі, не будуть скасовані. Про це він заявив у суботу під час зустрічі, присвяченій питанням безпеки та оборони, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що під час зустрічі окремо було приділено увагу питанням соціального забезпечення учасників бойових дій.

"Президент запевнив, що жодні пільги для військових, які захищали територіальну цілісність України, не скасовуватимуть. У державному бюджеті на наступний рік має бути передбачене фінансування соціального забезпечення військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Крім того, було обговорено безпекову ситуацію на Донбасі, зокрема в районі населених пунктів Золоте та Петрівське, де заплановане розведення військ. Очікується, що наступного тижня представники влади відвідають Петрівське, Золоте та Станицю Луганську.

Також на зустрічі обговорили будівництво мосту через Сіверський Донець поблизу Станиці Луганської, де відкрили тимчасовий перехід для громадян.

Участь у зустрічі, зокрема, брали начальник Генштабу Руслан Хомчак, голова СБУ Іван Баканов, глава МВС Арсен Аваков, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Раніше повідомлялося, що Рада Національної безпеки і оборони (РНБО) України пропонує монетизувати пільги ветеранам.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України схвалив положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни.