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В Україні запустять Єдиний держреєстр ветеранів війни

Новини » Суспільство    14.08.2019 - 14:11
В Україні запустять Єдиний держреєстр ветеранів війни
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Реєстр доручено створити Міністерству з питань фінансів

Кабінет міністрів України схвалив положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Таке рішення уряд прийняв на засіданні в середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Створення реєстру доручено Міністерству з питань ветеранів. У нього будуть внесені дані про ветеранів війни (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, отриманої в результаті війни, і учасників війни), осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, а також про членів сімей даних категорій осіб.

Згідно з пояснювальною запискою, створення реєстру не вимагає фінансування з державного бюджету.

Нагадаємо, 13 березня уряд доручив профільним відомствам до кінця місяця подати документи для запуску Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Як писало РБК-Україна раніше, п'ятий президент України Петро Порошенко схвалив створення Єдиного держреєстру ветеранів у лютому 2019 року. Реєстр створюється для обліку ветеранів, реалізації пільг та інших соціальних гарантій, а також для адміністрування потреб ветеранів і координації органів влади в питанні їх соціального захисту.

Відзначимо, раніше міністр у справах ветеранів Ірина Фриз заявляла, що відомство почне роботу на повну потужність, коли буде сформовано на 30%. У березні на засіданні уряду їй призначили двох заступників.

Ветеранам війни підвищили травневі виплати Кабмін доручив до кінця березня подати документи щодо Реєстру ветеранів
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