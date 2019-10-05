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Зеленський запропонував розробити програму підключення шкіл до інтернету

Новини » Суспільство    05.10.2019 - 18:36
Зеленський запропонував розробити програму підключення шкіл до інтернету
Фото (president.gov.ua)

Президент провів зустріч з вчителями з нагоди Дня працівників освіти України

Президент України Володимир Зеленський запропонував розробити програму підключення шкіл до інтернету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Президент України разом з дружиною Оленою провів зустріч з вчителями - переможцями конкурсів "Учитель року - 2019" і Global Teacher Prize Ukraine 2019 з нагоди Дня працівників освіти України.

У ході зустрічі Зеленський підкреслив важливість підключення шкіл, зокрема у селах, до мережі інтернет. Так, президент запропонував розробити відповідну програму з метою залучення бюджетних коштів.

У свою чергу вчителі торкнулися проблем роботи сільських шкіл, зокрема необхідності забезпечення рівних можливостей і умов навчання дітей з міст та учнів, які проживають у селі.

Нагадаємо, російськомовні школи в Україні перейдуть на навчання українською мовою у вересні 2020 року. Що стосується шкіл, де навчання проходить на мовах меншин, які належать до Європейського союзу, то вони мають перейти на українську мову з вересня 2023 року.

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