В РНБО пропонують монетизувати пільги ветеранам

Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

В РНБО відзначили необхідність оптимізації підходів до отримання ветеранами пільг

Рада Національної безпеки і оборони (РНБО) України пропонує монетизувати пільги ветеранам. Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

У ході виступу на II Міжнародному ветеранському та волонтерському форумі Данилюк висловився за необхідність оптимізації підходів до отримання ветеранами пільг. Зокрема, мова йде про часткову їх монетизацію.

Говорячи про Єдиний реєстр ветеранів, секретар РНБО зазначив: "Головне питання - щоб ніхто не був забутий, щоб держава нікого не втратила. Президент і РНБО будуть надавати максимальну підтримку".

Данилюк також зазначив важливість підтримки на державному рівні бізнес-ініціатив ветеранів.

"Є дуже багато успішних прикладів, і їх потрібно брати за модель, підтримувати всіх, хто хоче реалізувати себе в бізнесі, підприємництві", - сказав він.

На думку Данилюка, одним з пріоритетів державної політики має стати підтримка та фінансування програм по реабілітації ветеранів, а також популяризація таких програм у ветеранському середовищі.

Секретар РНБО також пообіцяв створити "контактну лінію" для внесення ветеранами пропозицій, і заявив, що відкритий для такого спілкування через соціальні мережі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни.