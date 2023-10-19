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Зеленский утвердил увеличение расходов на оборону более чем на 300 млрд гривен

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому расходы государственного бюджета в 2023 году увеличивают на более чем 300 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Согласно тексту закона, всего расходы увеличивают на 322,6 млрд гривен. Из них 303 млрд предусмотрели на сектор обороны. 

В частности, деньги распределят так:

  • 211 млрд гривен - Министерству обороны;
  • 79 млрд гривен - Министерству внутренних дел;
  • 16,5 млрд гривен - Министерству социальной политики;
  • 1,3 млрд гривен - Министерству иностранных дел;
  • 4,3 млрд гривен - Министерству стратегической промышленности;
  • 4,2 млрд гривен - Службе безопасности Украины;
  • 2,5 млрд гривен - Главному управлению разведки;
  • 2,1 млрд гривен - Государственной специальной службе транспорта Минобороны;
  • 570,2 млн гривен - Госспецсвязи;
  • 500,7 млн гривен - Службе внешней разведки;
  • 230,5 млн гривен - Управлению государственной охраны;
  • 151 млн гривен - вознаграждение курсантам системы МВД.

Таким образом, расходы госбюджета впервые составят более 3,39 трлн гривен.

Что предшествовало

Напомним, закон об увеличении расходов государственного бюджета в 2023 году более чем на 300 млрд гривен Верховная рада приняла еще 6 октября

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