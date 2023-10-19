Зеленский утвердил увеличение расходов на оборону более чем на 300 млрд гривен

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому расходы государственного бюджета в 2023 году увеличивают на более чем 300 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.
Согласно тексту закона, всего расходы увеличивают на 322,6 млрд гривен. Из них 303 млрд предусмотрели на сектор обороны.
В частности, деньги распределят так:
Таким образом, расходы госбюджета впервые составят более 3,39 трлн гривен.
Напомним, закон об увеличении расходов государственного бюджета в 2023 году более чем на 300 млрд гривен Верховная рада приняла еще 6 октября.
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