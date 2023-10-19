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Зеленський затвердив збільшення видатків на оборону на понад 300 млрд гривень

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким видатки державного бюджету у 2023 році збільшують на понад 300 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Згідно з текстом закону, всього витрати збільшують на 322,6 млрд гривень. З них 303 млрд передбачили на сектор оборони.

Зокрема, гроші розподілять так:

  • 211 млрд гривень - Міністерству оборони;
  • 79 млрд гривень - Міністерству внутрішніх справ;
  • 16,5 млрд гривень - Міністерству соціальної політики;
  • 1,3 млрд гривень - Міністерству закордонних справ;
  • 4,3 млрд гривень - Міністерству стратегічної промисловості;
  • 4,2 млрд гривень - Службі безпеки України;
  • 2,5 млрд гривень - Головному управлінню розвідки;
  • 2,1 млрд гривень - Державній спеціальній службі транспорту Міноборони;
  • 570,2 млн гривень - Держспецзв'язку;
  • 500,7 млн гривень - Службі зовнішньої розвідки;
  • 230,5 млн гривень - Управлінню державної охорони;
  • 151 млн гривень - винагорода курсантам системи МВС.

Таким чином, витрати держбюджету вперше становитимуть понад 3,39 трлн гривень.

Що передувало

Нагадаємо, закон про збільшення видатків державного бюджету у 2023 році більш ніж на 300 млрд гривень Верховна рада ухвалила ще 6 жовтня.

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