Зеленський затвердив збільшення видатків на оборону на понад 300 млрд гривень

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким видатки державного бюджету у 2023 році збільшують на понад 300 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.
Згідно з текстом закону, всього витрати збільшують на 322,6 млрд гривень. З них 303 млрд передбачили на сектор оборони.
Зокрема, гроші розподілять так:
Таким чином, витрати держбюджету вперше становитимуть понад 3,39 трлн гривень.
Нагадаємо, закон про збільшення видатків державного бюджету у 2023 році більш ніж на 300 млрд гривень Верховна рада ухвалила ще 6 жовтня.
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