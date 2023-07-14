НАТО не хочет быть в прямом конфликте с Россией, - Госдеп США

Украина на саммите в Вильнюсе не получила приглашение в НАТО из-за того, что идет война и Альянс не хочет быть в прямом конфликте с Россией.

"Война идет - это препятствует членству в НАТО. Плюс нужно провести целый ряд реформ. То, что идет война, это много значит, потому что НАТО не хочет быть в прямом конфликте с Россией", - сказала Калан.

Она добавила, что необходимо помочь Украине максимально защищаться, бороться с российской агрессией. Кроме того, нужно показать Путину, что НАТО единственное.

"Эта наша задача здесь в Вильнюсе, чтобы все лидеры стран НАТО объединились, показали миру, что мы говорим одним голосом и что не существует трещин, а наоборот, что НАТО сильнее, чем раньше, сильнее, чем до полномасштабного вторжения России в Украину", - отметила представитель Госдепа США.

Саммит НАТО в Вильнюсе

В течение двух дней с 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:

многолетней программе помощи Украине;

создание органа Совет Украина - НАТО;

отмена требования по выполнению ПДЧ.

Однако страны НАТО не предоставили Украине приглашение в Альянс, пока она не выполнит ряд условий.

Также лидеры стран "Большой семерки" согласовали новую декларацию по гарантиям безопасности для Украины. G7 обещает долгосрочно поддерживать нашу страну в области безопасности и экономической сферы.