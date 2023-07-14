ua ru
Пт, 14 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НАТО не хочет быть в прямом конфликте с Россией, - Госдеп США

Новина українською →
Пятница 14 июля 2023 11:51
НАТО не хочет быть в прямом конфликте с Россией, - Госдеп США Фото: официальный представитель Госдепа США Андреа Калан (скрин из видео)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Украина на саммите в Вильнюсе не получила приглашение в НАТО из-за того, что идет война и Альянс не хочет быть в прямом конфликте с Россией.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Андреа Калан в интервью РБК-Украина.

"Война идет - это препятствует членству в НАТО. Плюс нужно провести целый ряд реформ. То, что идет война, это много значит, потому что НАТО не хочет быть в прямом конфликте с Россией", - сказала Калан.

Она добавила, что необходимо помочь Украине максимально защищаться, бороться с российской агрессией. Кроме того, нужно показать Путину, что НАТО единственное.

"Эта наша задача здесь в Вильнюсе, чтобы все лидеры стран НАТО объединились, показали миру, что мы говорим одним голосом и что не существует трещин, а наоборот, что НАТО сильнее, чем раньше, сильнее, чем до полномасштабного вторжения России в Украину", - отметила представитель Госдепа США.

Саммит НАТО в Вильнюсе

В течение двух дней с 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:

Однако страны НАТО не предоставили Украине приглашение в Альянс, пока она не выполнит ряд условий.

Также лидеры стран "Большой семерки" согласовали новую декларацию по гарантиям безопасности для Украины. G7 обещает долгосрочно поддерживать нашу страну в области безопасности и экономической сферы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Гарантии для Украины. Как будет работать соглашение: в МИД объяснили на примере
Гарантии для Украины. Как будет работать соглашение: в МИД объяснили на примере
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины