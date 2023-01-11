В Словакии разрешили гражданам воевать в рядах ВСУ, но с условием

Президент Словакии Зузана Чапутова одобрила участие семерых граждан ее страны в Вооруженных силах Украины. В стране закон о призыве позволяет военную службу в вооруженных силах иностранного государства с разрешения президента.

"По состоянию на понедельник, 9 января, президент выдала всего 26 решений, из которых семь - о разрешении на службу в иностранных войсках и 19 - об отказе", - заявил он.

Из соображений безопасности Администрация президента Словакии не разглашает данные об этих людях и причины их обращения.

Отметим, что в Словакии предусмотрена уголовная ответственность за самовольное вступление в ряды иностранной армии.

"Согласно статье 392 Уголовного кодекса, гражданин, поступивший на службу в иностранную армию без разрешения, может оказаться за решеткой с тюремным сроком от двух до восьми лет. Если он или она совершает это деяние во время войны или состояния войны, наказание увеличивается до лишения свободы на срок от пяти до десяти лет", - сообщает издание.

Президентское разрешение на военную службу может быть получено, если гражданин сначала подаст заявление в Министерство обороны. Затем оборонное ведомство запрашивает мнение Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел и подает это заявление со всеми заключениями в Администрацию Президента. Однако заявление должно быть подано не менее чем за 90 дней до планируемого отъезда на военную службу в другую страну.

В то же время вступить в вооруженные силы можно только в том государстве, которое не находится в военном конфликте со Словакией или союзниками Словакии. И не нужно спрашивать разрешения президента, если гражданин Словакии хочет поехать воевать за страну, где у него есть второе гражданство, или хочет служить в вооруженных силах государства, входящего в НАТО.