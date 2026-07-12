ua en ru
Вс, 12 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский заслушал Федорова: трансформация Сил обороны должна продолжиться

16:35 12.07.2026 Вс
2 мин
Президент назвал приоритеты на ближайшее время
aimg Валерия Абабина
Зеленский заслушал Федорова: трансформация Сил обороны должна продолжиться Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

На фоне анонсированных кадровых смен в правительстве и силовых структурах состоялась встреча с министром обороны Михаилом Федоровым. Ключевым вызовом в обороне названо усиление противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе встречи Федоров отчитался о том, что уже реализовано в сфере обороны по поставленным задачам. Также обсудили дополнительные организационные изменения, решения и договоренности с партнерами, которые могут придать прочность Украине.

Президент особо отметил приоритет усиления ПВО.

"Ключевой вызов в обороне - конечно, усиление ПВО, и особенно это касается защиты наших городов и сел от российского террора дронами разных типов", - отметил Зеленский.

Мотивация воинов и комплектация бригад

Президент также подчеркнул, что должна продолжаться трансформация процессов в Силах обороны Украины - в том числе касающихся мотивации воинов и обеспечения боевых бригад личным составом.

"Все мы понимаем вызовы. Важно, чтобы необходимое лидерство в сфере обороны сработало", - добавил Зеленский.

Президент поблагодарил министра обороны за технологическую работу и соответствующие инновации, которые уже были реализованы.

Следует отметить, что по закону подачу на назначение министра обороны Украины в Верховную Раду вносит лично президент.

Ранее 12 июля Зеленский заявил о замене Кабмина и силовиков – по его словам, действующему премьеру Юлии Свириденко предложено возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером.

Президент также сообщил о грядущих изменениях в составе руководителей правоохранительных органов.

В обращении в тот же день Зеленский особо подчеркнул, что готовит изменения на дипломатических направлениях ради скорейшего выполнения партнерами договоренностей о поставках оружия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Война в Украине
Новости
Сергей Корецкий среди кандидатов на премьера: что о нем известно
Сергей Корецкий среди кандидатов на премьера: что о нем известно
Аналитика
Vyriy против ГБР: что не так с ценами на дроны и как скандал бьет по отрасли
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Vyriy против ГБР: что не так с ценами на дроны и как скандал бьет по отрасли