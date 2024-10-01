Зеленский заслушал доклады Сырского и Умерова, готовятся к "Рамштайну"

По словам Зеленского, на докладе присутствовали министр обороны Рустем Умеров, главка Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.

Была обсуждена текущая ситуация на фронте в Украине, а также подготовка к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится 12 октября под председательством президента США Джо Байдена.

Следует заметить, что накануне Зеленский заявил о начале подготовки к следующему "Рамштайну", но не раскрыл деталей, как именно она происходит.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" – это серия международных встреч министров обороны, направленных на координацию военной помощи Украине в борьбе против российской агрессии. Названы в честь авиабазы "Рамштайн" в Германии, где состоялась первая встреча в апреле 2022 года.

Число стран-участниц меняется, обычно это несколько десятков государств, среди которых есть и члены НАТО, и нейтральные страны. Не все участники оказывают военную помощь – некоторые страны ограничиваются гуманитарной поддержкой или политической солидарностью.

"Рамштайн" стал важным инструментом международной поддержки Украины, обеспечивая координацию по оказанию военной помощи.