Зеленський після засідання РНБО: "чорна п'ятниця" в Україні проходить майже щотижня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні з'явилася "своя версія чорної п'ятниці". Так він прокоментував засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) майже кожної п'ятниці.

Про це Зеленський сказав в ефірі "Україна 24".

Він зазначив, що сьогоднішнє засідання стосувалося осіб, що займалися великим розпродажом стратегічних підприємств України, природніх ресурсів, високих державних посад, торгували безпекою, стабільністю та майбутнім України, а також, що ці люди "отримають по заслугам",

"В Україні з'явилася своя версія "чорної п'ятниці"... Українська "чорна п'ятниця" проходить не раз на рік, а майже щотижня і сьогодні після засідання РНБО "чорна п'ятниця" наступила для низки фізичних та юридичних осіб. Передусім мова про контрабанду, це економічний тероризм проти України. Збитки через контрабанду сягают 300 млрд гривень", - сказав Зеленський.