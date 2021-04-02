ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський після засідання РНБО: "чорна п'ятниця" в Україні проходить майже щотижня

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 19:27
Зеленський після засідання РНБО: "чорна п'ятниця" в Україні проходить майже щотижня Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні з'явилася "своя версія чорної п'ятниці". Так він прокоментував засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) майже кожної п'ятниці.

Про це Зеленський сказав в ефірі "Україна 24".

Він зазначив, що сьогоднішнє засідання стосувалося осіб, що займалися великим розпродажом стратегічних підприємств України, природніх ресурсів, високих державних посад, торгували безпекою, стабільністю та майбутнім України, а також, що ці люди "отримають по заслугам",

"В Україні з'явилася своя версія "чорної п'ятниці"... Українська "чорна п'ятниця" проходить не раз на рік, а майже щотижня і сьогодні після засідання РНБО "чорна п'ятниця" наступила для низки фізичних та юридичних осіб. Передусім мова про контрабанду, це економічний тероризм проти України. Збитки через контрабанду сягают 300 млрд гривень", - сказав Зеленський.

РБК-Україна також повідомляло, що Україна ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди.

Раніше Зеленський підписав санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський РНБО
NEWS
Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС
Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів