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Зеленський підписав санкції проти 19 компаній у сфері надрокористування

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 20:39
Зеленський підписав санкції проти 19 компаній у сфері надрокористування Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами. Ці санкції минулого тижня затвердив РНБО.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Санкцій запроваджені проти таких компаній:

  1. Гео коннект
  2. Глобал гео інвест
  3. Транс сет гео
  4. Гео пост
  5. Гео вертикаль
  6. Гео таргент
  7. Надра прайд
  8. Гео форс ойл
  9. Гео стенс
  10. Надра вест груп
  11. Бест оіл компані
  12. Надрапростір
  13. Інфо гео тренд
  14. Еджейн марко
  15. Еко газ альянс
  16. Епівал енерджі
  17. Юноліт оіл
  18. Профі нафт
  19. Бест гео тех

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, як мінімум 16 компаній, щодо яких РНБО ввів санкції, мають відношення до групи бізнесмена Павла Фукса. У той же час сам бізнесмен заперечує свою причетність до цих компаній.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу на виконання закону про "інвестиційних нянь". Мова йде про законопроект №3761.

Раніше Зеленський підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти громадян Росії і російських компаній. Під обмеження потрапили і три французьких депутата Європарламенту, які відвідали окупований Крим.

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