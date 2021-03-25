Зеленський підписав санкції проти 19 компаній у сфері надрокористування
Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами. Ці санкції минулого тижня затвердив РНБО.
Про це повідомляє Офіс президента України.
Санкцій запроваджені проти таких компаній:
- Гео коннект
- Глобал гео інвест
- Транс сет гео
- Гео пост
- Гео вертикаль
- Гео таргент
- Надра прайд
- Гео форс ойл
- Гео стенс
- Надра вест груп
- Бест оіл компані
- Надрапростір
- Інфо гео тренд
- Еджейн марко
- Еко газ альянс
- Епівал енерджі
- Юноліт оіл
- Профі нафт
- Бест гео тех
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, як мінімум 16 компаній, щодо яких РНБО ввів санкції, мають відношення до групи бізнесмена Павла Фукса. У той же час сам бізнесмен заперечує свою причетність до цих компаній.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу на виконання закону про "інвестиційних нянь". Мова йде про законопроект №3761.
Раніше Зеленський підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти громадян Росії і російських компаній. Під обмеження потрапили і три французьких депутата Європарламенту, які відвідали окупований Крим.