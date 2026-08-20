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Зеленский ввел санкции против экс-регионала Иванющенко

23:24 20.08.2026 Чт
2 мин
Бывший нардеп попал под экономические ограничения от Украины
aimg Елена Бджола
Фото: Украина приняла санкции против Юрия Иванющенкj (wikipedia.org)

Юрия Иванющенко разыскивает НАБУ по делу о вероятной легализации государственных земель под Киевом более чем на 160 миллионов гривен. Теперь он очутился под санкциями Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №746/2026 президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский принял санкции против Иванющенко

Президент ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2026 года.

Речь идет о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) насчет ряда людей, в том числе против Иванющенко.

Какие ограничения

Санкции против Юрия Иванющенко содержат:

  • лишение государственных наград Украины,
  • блокировку активов,
  • ограничение торговых операций (полное прекращение);
  • полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины,
  • предотвращение выведения капиталов за пределы Украины,
  • остановка выполнения экономических и финансовых обязательств,
  • прекращение действия или остановка лицензий и других разрешений и другие экономические ограничения.

Что известно об Иванющенко

Юрий Иванющенко известен как Юра Енакиевский - один из ключевых соратников экс-президента-предателя Виктора Януковича.

Он уехал из Украины в декабре 2014 года и сейчас проживает с семьей в Монако.

В январе 2015 Иванющенко объявили в розыск по подозрению:

  • в присвоении имущества,
  • завладении им путем злоупотребления служебным положением,
  • вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Юрий Иванющенко также получил паспорт гражданина Российской Федерации в 2004 году в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают "Схемы" (Радио Свобода).

Еще экс-нардеп имел два заграничных российских паспорта для поездок в страну-агрессорку. После начала полномасштабного вторжения он летал туда не менее десяти раз.

НАБУ также обратилось в марте 2026 года к президенту Украины Владимиру Зеленскому и СБУ с просьбой инициировать применение санкций в отношении бывшего нардепа.

В ходе следствия детективы обнаружили финансовые связи Иванющенко с РФ. Он вел деятельность на временно оккупированных территориях и территории страны-агрессора и платил налоги в бюджет России.

Также 10 августа директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос заявил, что СБУ дважды отказала в инициировании введения санкций в отношении Юрия Иванющенко.

Ранее РБК-Украина писало, что НАБУ объявило в розыск экс-нардепа от "Партии регионов" Юрия Иванющенко, подозреваемого в легализации 18 гектаров государственной земли на более чем 160 миллионов гривен.

Кроме того, в 2019 году стало известно, что Министерство внутренних дел сняло с розыска Юрия Иванющенко.

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