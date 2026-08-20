Зеленский ввел санкции против экс-регионала Иванющенко

Юрия Иванющенко разыскивает НАБУ по делу о вероятной легализации государственных земель под Киевом более чем на 160 миллионов гривен. Теперь он очутился под санкциями Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №746/2026 президента Украины Владимира Зеленского.
Президент ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2026 года.
Речь идет о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) насчет ряда людей, в том числе против Иванющенко.
Санкции против Юрия Иванющенко содержат:
Юрий Иванющенко известен как Юра Енакиевский - один из ключевых соратников экс-президента-предателя Виктора Януковича.
Он уехал из Украины в декабре 2014 года и сейчас проживает с семьей в Монако.
В январе 2015 Иванющенко объявили в розыск по подозрению:
Юрий Иванющенко также получил паспорт гражданина Российской Федерации в 2004 году в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают "Схемы" (Радио Свобода).
Еще экс-нардеп имел два заграничных российских паспорта для поездок в страну-агрессорку. После начала полномасштабного вторжения он летал туда не менее десяти раз.
НАБУ также обратилось в марте 2026 года к президенту Украины Владимиру Зеленскому и СБУ с просьбой инициировать применение санкций в отношении бывшего нардепа.
В ходе следствия детективы обнаружили финансовые связи Иванющенко с РФ. Он вел деятельность на временно оккупированных территориях и территории страны-агрессора и платил налоги в бюджет России.
Также 10 августа директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос заявил, что СБУ дважды отказала в инициировании введения санкций в отношении Юрия Иванющенко.
Ранее РБК-Украина писало, что НАБУ объявило в розыск экс-нардепа от "Партии регионов" Юрия Иванющенко, подозреваемого в легализации 18 гектаров государственной земли на более чем 160 миллионов гривен.
Кроме того, в 2019 году стало известно, что Министерство внутренних дел сняло с розыска Юрия Иванющенко.