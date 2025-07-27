Зеленский ввел новые санкции: под ударом компании из РФ, Китая и ОАЭ

Ограничения коснутся десятков физических и юридических лиц, в том числе из России, Китая, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов.

27 июля Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО о новых санкциях.

Полный перечень лиц и компаний будет обнародован отдельно, но в Офисе президента уже подтвердили: речь идет о борьбе с "теневым флотом" и схемами поставки товаров двойного назначения в российский ВПК.

По словам уполномоченного по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, новый пакет охватывает компании и лиц из России, Китая, ОАЭ, Ирана и других стран.

Часть из них связана с поставками технологий военного назначения для России в обход международных ограничений.

"В 18-м пакете санкций ЕС мы идентифицировали 8 физических и 45 юридических лиц для синхронизации - в том числе компании из России, Китая, ОАЭ, Ирана и других", - сообщил Власюк журналистам.

Около 40% фигурантов новых европейских санкций уже ранее попадали под ограничения Украины. Это свидетельствует об эффективной координации действий Киева с международными партнерами.

"Больше синхронизации - сложнее обходить санкции", - подчеркнул Власюк.