Зеленский ввел новые санкции: под ударом компании из РФ, Китая и ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №555/2025, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о новых санкциях против компаний и физических лиц, которые поддерживают российскую агрессию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №555/2025 главы украинского государства и на заявление журналистам уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка
Ограничения коснутся десятков физических и юридических лиц, в том числе из России, Китая, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов.
27 июля Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО о новых санкциях.
Полный перечень лиц и компаний будет обнародован отдельно, но в Офисе президента уже подтвердили: речь идет о борьбе с "теневым флотом" и схемами поставки товаров двойного назначения в российский ВПК.
По словам уполномоченного по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, новый пакет охватывает компании и лиц из России, Китая, ОАЭ, Ирана и других стран.
Часть из них связана с поставками технологий военного назначения для России в обход международных ограничений.
"В 18-м пакете санкций ЕС мы идентифицировали 8 физических и 45 юридических лиц для синхронизации - в том числе компании из России, Китая, ОАЭ, Ирана и других", - сообщил Власюк журналистам.
Около 40% фигурантов новых европейских санкций уже ранее попадали под ограничения Украины. Это свидетельствует об эффективной координации действий Киева с международными партнерами.
"Больше синхронизации - сложнее обходить санкции", - подчеркнул Власюк.
Напомним, американский сенатор Линдси Грэм разработал законопроект о жестких санкциях против России. Он предусматривает 500% вторичные тарифы против стран, которые покупают нефть в России, а также природный газ, уран и многое другое.
Президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми санкциями, если диктатор Владимир Путин не согласится прекратить войну против Украины. На выполнение этого ультиматума американский лидер дал Кремлю 50 дней. Трамп обещал ввести 100% вторичные тарифы.
По словам Трампа, если Путин не согласится выполнить дедлайн и пойти на мирное соглашение, для России это обернется "очень плохо".
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