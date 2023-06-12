Украина пригласит Бразилию на Глобальный саммит мира, - Ермак

Украина пригласит Бразилию и другие страны Глобального Юга на Глобальный саммит мира, посвященный обсуждению украинской формулы мира об окончании войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью CNN Brazil .

По поручению президента Владимира Зеленского и Министерства иностранных дел работают над организацией первого Международного саммита мира по обсуждению украинской формулы мира.

" И мы считаем, что саммит не будет полным без участия стран Глобального Юга", - сказал Ермак. Он отметил, что Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия и страны Африки должны быть среди основных государств для проведения дискуссии.

Ермак не назвал ориентировочную дату и место проведения саммита, заявив, что он состоится в ближайшее время, в нейтральном месте, которое будет удобным для представителей разных стран.

По его словам, украинские власти хотят видеть Бразилию одним из лидеров в реализации мирного плана.

" Украина очень заинтересована в развитии отношений с Бразилией. Украина очень хочет стратегического партнерства с Бразилией. И мы готовы сделать все от нас зависящее для достижения этой цели", - сказал он.

В частности, руководитель ОП считает, что Бразилия может являться одним из мощных лидеров в решении вопросов экологической безопасности.

Глобальный саммит мира

Украина и союзники планируют провести саммит формулы мира с участием лидеров других стран. Он пройдет без России. Дания и Швеция уже заявили о желании провести саммит.

Зеленский представил украинскую формулу мира в ноябре 2022 года. Мирный план состоит из 10 пунктов и предусматривает возобновление контроля Украины над территорией, возвращение пленных, преследование военных преступников.

Также формула мира Украины заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Позиция Бразилии по поводу войны

Сначала президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва занял достаточно нейтральную позицию по поводу войны РФ против Украины. Он утверждал, что украинские власти якобы должны отказаться от членства в НАТО и ЕС.

В начале 2023 да Силва захотел стать посредником для установления мира между Украиной и Россией. А в июне осудил вторжение России в Украину.

Зеленский должен был увидеться с да Сильвой во время саммита G7, однако встреча не состоялась из-за разных графиков лидеров. Позже президент Украины заявил, что заинтересован во встрече с да Силвой и даже готов лететь в Латинскую Америку.

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