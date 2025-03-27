Зеленский пригласил партнеров в Украину для подготовки плана по контингенту

Для отправки военного контингента в Украину необходим четкий план. Киев хочет разработать его вместе с союзниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.
Глава государства отметил, что так называемая "коалиция желающих" уже работает как в политическом, так и в военном плане. Глава государства поблагодарил Францию, Британию и всех причастных за желание помочь Украине в достижении продолжительной безопасности.
По словам Зеленского, в контексте возможной отправки европейского контингента в Украину необходимо ответить на ряд вопросов:
Президент подчеркнул, что для этого Украине и союзникам необходим один четкий план, на который все будут согласны и который будет реализован.
"Мы хотим пригласить в Украину небольшую группу ваших представителей, чтобы вместе разработать этот план", - добавил он.
Напомним, сегодня, 27 марта, в Париже встретились лидеры стран так называемой "коалиции желающих". Такая коалиция обсуждает возможность отправки военного контингента в Украину.
Пока что обсуждения находятся на ранней стадии, поскольку из-за позиции России Киев и Москва не могут договориться даже о полном прекращении огня.
Детально о саммите в Париже - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.