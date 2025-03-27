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Зеленский пригласил партнеров в Украину для подготовки плана по контингенту

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Для отправки военного контингента в Украину необходим четкий план. Киев хочет разработать его вместе с союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Глава государства отметил, что так называемая "коалиция желающих" уже работает как в политическом, так и в военном плане. Глава государства поблагодарил Францию, Британию и всех причастных за желание помочь Украине в достижении продолжительной безопасности. 

По словам Зеленского, в контексте возможной отправки европейского контингента в Украину необходимо ответить на ряд вопросов:

  • Какие страны будут привлечены на земле, в небе и море в Украине?
  • Где именно эти силы будут размещены?
  • Какова будет численность и структура этих сил?
  • Какими будут их процедуры реагирования при возникновении угрозы?
  • Когда коалиция фактически развернет силы в Украине - когда начнется перемирие или когда война полностью закончится и будет достигнуто урегулирование?

Президент подчеркнул, что для этого Украине и союзникам необходим один четкий план, на который все будут согласны и который будет реализован. 

"Мы хотим пригласить в Украину небольшую группу ваших представителей, чтобы вместе разработать этот план", - добавил он. 

Саммит во Франции

Напомним, сегодня, 27 марта, в Париже встретились лидеры стран так называемой "коалиции желающих". Такая коалиция обсуждает возможность отправки военного контингента в Украину.

Пока что обсуждения находятся на ранней стадии, поскольку из-за позиции России Киев и Москва не могут договориться даже о полном прекращении огня.

Детально о саммите в Париже - в материале РБК-Украина.

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