Зеленський запросив партнерів в Україну для підготовки плану щодо контингенту

Глава держави зазначив, що так звана "коаліція охочих" уже працює як у політичному, так і у військовому плані. Глава держави подякував Франції, Британії та всім причетним за бажання допомогти Україні в досягненні тривалої безпеки.

За словами Зеленського, у контексті можливої відправки європейського контингенту в Україну необхідно відповісти на низку запитань:

Які країни будуть залучені на землі, в небі та морі в Україні?

Де саме ці сили будуть розміщені?

Якою буде чисельність і структура цих сил?

Якими будуть їхні процедури реагування при виникненні загрози?

Коли коаліція фактично розгорне сили в Україні - коли почнеться перемир'я чи коли війна повністю закінчиться і буде досягнуто врегулювання?

Президент наголосив, що для цього Україні та союзникам необхідний один чіткий план, на який усі будуть згодні та який буде реалізовано.

"Ми хочемо запросити в Україну невелику групу ваших представників, щоб разом розробити цей план", - додав він.