Зеленський запросив партнерів в Україну для підготовки плану щодо контингенту

Для відправки військового контингенту в Україну необхідний чіткий план. Київ хоче розробити його разом із союзниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.
Глава держави зазначив, що так звана "коаліція охочих" уже працює як у політичному, так і у військовому плані. Глава держави подякував Франції, Британії та всім причетним за бажання допомогти Україні в досягненні тривалої безпеки.
За словами Зеленського, у контексті можливої відправки європейського контингенту в Україну необхідно відповісти на низку запитань:
Президент наголосив, що для цього Україні та союзникам необхідний один чіткий план, на який усі будуть згодні та який буде реалізовано.
"Ми хочемо запросити в Україну невелику групу ваших представників, щоб разом розробити цей план", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, у Парижі зустрілися лідери країн так званої "коаліції охочих". Така коаліція обговорює можливість відправки військового контингенту в Україну.
Поки що обговорення перебувають на ранній стадії, оскільки через позицію Росії Київ і Москва не можуть домовитися навіть про повне припинення вогню.
Детально про саміт у Парижі - в матеріалі РБК-Україна.
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