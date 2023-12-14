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Зеленский пригласил нового премьера Польши посетить Украину

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Польши Дональдом Туском и пригласил его навестить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

Он отметил, что обсудил с главой польского правительства будущие решения заседания Европейского совета, которые, по словам президента, будут способствовать единству всего европейского сообщества.

Также Зеленский сообщил, что пригласил Дональда Туска посетить Украину по ближайшему случаю.

"Убежден, что с новым правительством Польши ускорим решение всех вопросов наших отношений на взаимовыгодной основе", - написал президент Украины.

Что предшествовало

12 декабря, вечером польский парламент выразил вотум доверия правительству Туска. Таким образом, он официально стал премьер-министром страны.

По данным польских СМИ, Украина уже пригласила его посетить Киев. При этом наш Киев заинтересован, чтобы такой визит состоялся как можно быстрее.

Сам Туск допустил встречу с Зеленским, заявив, что она может состояться уже в четверг, 14 декабря.

Более подробно о новом премьере Польши можете узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийДональд Туск