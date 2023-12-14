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Зеленський запросив нового прем'єра Польщі відвідати Україну

Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і запросив його відвідати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

Він зазначив, що обговорив із очільником польського уряду майбутні рішення засідання Європейської ради, які, зі слів президента, сприятимуть єдності всієї європейської спільноти.

Також Зеленський повідомив, що запросив Дональда Туска відвідати Україну за найближчої нагоди.

"Переконаний, що з новим урядом Польщі пришвидшимо розв'язання всіх питань наших відносин на взаємовигідній основі", - написав президент України.

Що передувало

12 грудня, ввечері польський парламент висловив вотум довіри уряду Туска. Таким чином він офіційно став прем'єр-міністром країни.

За даними польських ЗМІ, Україна вже запросила його відвідати Київ. При цьому наша Київ зацікавлений, щоб такий візит відбувся якнайшвидше.

Сам Туск допустив зустріч із Зеленським і заявив, що вона може відбутися вже в четвер, 14 грудня.

Більш детально про нового прем'єра Польщі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийДональд Туск