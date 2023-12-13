Туск допустил встречу с Зеленским и назвал дату

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским уже завтра, 14 декабря.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Туск рассказал журналистам перед саммитом ЕС-Западные Балканы.

Глава польского правительства заявил, что украинская сторона предложила провести встречу с Зеленским завтра, 14 декабря, утром. Сейчас все еще согласовываются технические детали.

При этом Туск отметил, что пока неизвестно, как именно президент Зеленский будет участвовать в саммите лидеров стран Европейского союза, который начнется завтра, 14 декабря.

"Поэтому я не готов дать конкретный ответ, где и когда, но скажу, что готов на такую встречу. И вероятно, она состоится завтра утром", - добавил премьер.

Туск напомнил, что имеет дружеские отношения с украинским президентом и "если друзья приглашают, то он уже в следующий день на том месте, где должен быть".

Что предшествовало

Напомним, вчера, 12 декабря, вечером польский парламент выразил вотум доверия правительству Туска. Таким образом, он официально стал премьер-министром страны.

По данным польских СМИ, Украина уже пригласила его посетить Киев. При этом наша страна заинтересована, чтобы такой визит состоялся как можно быстрее.

Более детально о новом премьере Польши можете узнать в материале РБК-Украина.