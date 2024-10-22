RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Зеленский о приглашении Украины в НАТО: видим консенсус большинства стран

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Большинство стран НАТО поддерживает приглашение Украины в Альянс. Но у нескольких стран остается сдержанная позиция.

Об этом на встрече с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Могу сказать, что мы видим в целом. Мы видим сегодня консенсус большинства стран Альянса и сдержанную позицию нескольких стран (речь о приглашении Украины в НАТО - ред.). Будем с этим работать", - заявил глава государства. 

Он уточнил, что в этом вопросе заметна поддержка и уверенность Франции. Также Украину будут поддерживать Британия и Италия. 

"Относительно реакции Германии, по нашему мнению, в целом сегодня ситуация в большинстве зависит от Соединенных Штатов. Считаем, что у них идет консолидация их мнений по НАТО и это имеет влияние еще на, например, Венгрию и Словакию", - подчеркнул Зеленский. 

По его словам, Украина рассчитывает на более позитивную позицию США по такому вопросу после выборов. И это объясняется не сменой президента, а сменой фокуса в США с выборов. Сейчас же любые резкие заявления со стороны Вашингтона неуместны, там не хотят "лишних рисков". 

Зеленский также подчеркнул, что у него очень хорошие отношения с канцлером Германии Олафом Шольцем и он благодарен Германии за помощь. Но сейчас у Берлина есть скепсис насчет вступления Украины в НАТО. 

"Я считаю, что их оценка более мягкая, чем она была раньше. Это факт. Но по поводу приглашения сейчас, о котором я вам говорю, они боятся тематики НАТО-Германия, касающейся реакции РФ. Поэтому я считаю, что, по их мнению, будет иметь влияние больший союз. Больший союз по поддержке нас - это уверенное "да" от Соединенных Штатов", - полагает Зеленский. 

Приглашение Украины в НАТО

Напомним, только на прошлой неделе стало известно содержание плана победы президента Владимира Зеленского. Первый пункт документа предусматривает приглашение Украины в НАТО до завершения полномасштабной войны.

Еще весной было известно, что против такой инициативы выступают Германия и США. Недавно Зеленский рассказал, что позиция Вашингтона в этом вопросе изменилась в лучшую сторону.

При этом, по его словам, Германия продолжает выступать против такой инициативы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТОСоединенные Штаты Америки