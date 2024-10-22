Зеленський про запрошення України до НАТО: бачимо консенсус більшості країн

Більшість країн НАТО підтримує запрошення України до Альянсу. Але у кількох країн залишається стримана позиція.
Про це на зустрічі з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.
"Можу сказати, що ми бачимо в цілому. Ми бачимо сьогодні консенсус більшості країн Альянсу та стриману позицію кількох країн (мова про запрошення України до НАТО - ред.). Будемо з цим працювати", - заявив глава держави.
Він уточнив, що у цьому питанні помітна підтримка та впевненість Франції. Також Україну підтримуватимуть Британія та Італія.
"Щодо реакції Німеччини, на нашу думку, загалом сьогодні ситуація в більшості залежить від Сполучених Штатів. Вважаємо, що у них йде консолідація їхніх думок щодо НАТО і це має вплив ще на, наприклад, Угорщину та Словаччину", - наголосив Зеленський.
За його словами, Україна розраховує на більш позитивну позицію США щодо такого питання після виборів. І це пояснюється не зміною президента, а зміною фокусу у США з виборів. Зараз будь-які різкі заяви з боку Вашингтона недоречні, там не хочуть "зайвих ризиків".
Зеленський також підкреслив, що має дуже добрі стосунки з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і він вдячний Німеччині за допомогу. Але зараз Берлін має скепсис щодо вступу України до НАТО.
"Я вважаю, що їх оцінка більш м'яка, ніж вона була раніше. Це факт. Але з приводу запрошення зараз, про яке я вам говорю, вони бояться тематики НАТО-Німеччина, що стосується реакції РФ. Тому я вважаю, що, на їх думку буде мати вплив більший союз. Більший союз щодо підтримки нас - це впевнене "так" від Сполучених Штатів", - вважає Зеленський.
Нагадаємо, лише минулого тижня став відомий зміст плану перемоги президента Володимира Зеленського. Перший пункт документа передбачає запрошення України до НАТО до завершення повномасштабної війни.
Ще навесні було відомо, що проти такої ініціативи виступають Німеччина та США. Нещодавно Зеленський розповів, що позиція Вашингтона у цьому питанні змінилася на краще.
При цьому, за його словами, Німеччина продовжує виступати проти такої ініціативи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.