Зеленский предложил Трампу "тысячи дронов" в обмен на Tomahawk

Зеленский заявил, что Украина может предоставить Соединенным Штатам "тысячи дронов", если Вашингтон позволит ей использовать ракеты Tomahawk.

"Вот почему мы можем сотрудничать, мы можем усилить американское производство. Мы имеем большое предложение по нашим дронам", - заявил украинский президент.

Трамп ответил утвердительно на вопрос, заинтересует ли его такая сделка.

"Да, заинтересует. Сейчас мы имеем много дронов. Мы производим собственные дроны, но также покупаем дроны у других, и они [Украина] производят очень хорошие дроны", - подчеркнул президент США.