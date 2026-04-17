ua en ru
Пт, 17 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский предложил мировым лидерам план действий для защиты Ормузского пролива

20:20 17.04.2026 Пт
2 мин
Президент призвал лидеров к решительным шагам
aimg Сергей Козачук
Зеленский предложил мировым лидерам план действий для защиты Ормузского пролива Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Для обеспечения свободы судоходства в мире необходимо совместно устранить угрозы в Ормузском проливе, привлекая страны Ближнего Востока и используя уникальный оборонный опыт Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-заседания по свободе судоходства в Ормузском проливе.

Защита Ормузского пролива

Глава государства подчеркнул, что решение по Ормузу будут определять, как другие агрессивные акторы будут воспринимать возможность создания проблем в других проливах и на других фронтах. Он призвал к конкретным шагам, чтобы избежать затяжного кризиса безопасности, подобного ситуации в Газе.

Зеленский предложил четко определить распределение ответственности между международными партнерами и США, а также привлечь страны Ближнего Востока с учетом их общих интересов.

"В Ормузе есть задачи безопасности, которые нельзя решить с помощью только политических решений. Ключевой принцип - после войны безопасность должна усилиться, а не ослабнуть", - подчеркнул президент.

Опыт Украины и усиление Европы

Украина готова предложить свой опыт сопровождения торговых судов, разминирования и защиты от воздушных атак, который получила в Черном море. Украинские специалисты уже работают в регионе Залива над безопасностью в воздухе и могут способствовать защите на море.

В то же время Зеленский предупредил, что война в Иране негативно влияет на ситуацию в Европе из-за российской агрессии. На фоне возможного дефицита средств ПВО он призвал европейские страны к решительным шагам.

"Европа должна делать еще более сильные шаги для защиты жизней, прежде всего для противодействия баллистическим угрозам и сохранению давления на Россию", - отметил глава государства.

Он добавил, что основные регионы мира - Европа, Ближний Восток и Азия - должны больше полагаться на собственные силы в вопросах глобальной безопасности.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Напомним, что 17 апреля Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов. Это решение было принято на период действия режима прекращения огня в Ливане.

Ранее стало известно, что Тегеран обсуждал с США возможность частичного разблокирования пролива в обмен на гарантии невозобновления конфликта.

В то же время в Международном энергетическом агентстве (МЭА) предупреждали, что даже в случае установления мира восстановление поставок энергоносителей не будет быстрым, а мировые цены на топливо могут оставаться высокими еще долгое время.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Владимир Зеленский Ближний восток Украина
Новости
Обвалятся ли цены на АЗС в Украине после заявления Ирана: прогноз эксперта
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
