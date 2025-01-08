Зеленский обсудил поставки продовольствия в Сирию с Саудовской Аравией и Катаром

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии и эмиром Катара. Стороны обсудили поставки продовольствия в Сирию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

Разговор с эмиром Катара

Зеленский рассказал, что поблагодарил эмира Тамима бин Хамада Аль Тани за участие его страны в саммите мира и высоко оценил его роль в возвращении 53 украинских детей, которых принудительно вывезла Россия, а также в предоставлении им медицинской и психологической помощи.

"Договорились работать над возвращением других украинских детей, принудительно перемещенных Россией", - отметил Зеленский.

Также президент добавил, что обсудил с эмиром Катара сотрудничество в вопросе поддержки Сирии. Украина уже отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки.

"Я пригласил Катар поддержать гуманитарную инициативу Food from Ukraine для дальнейшей помощи Сирии", - добавил Зеленский.

Разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

По словам украинского президента, он поблагодарил Мухаммада бин Салмана аль Сауда за гуманитарную помощь и неизменную поддержку территориальной целостности Украины.

Зеленский уточнил, что обсудил с наследным принцем возможности двустороннего и многостороннего сотрудничества для достижения справедливого и продолжительного мира.

"Кроме того, я представил инициативу Food from Ukraine и отметил готовность Украины поставлять продовольствие и агротехнологии в Сирию при финансовой поддержке со стороны стран-партнеров. Предложил Саудовской Аравии присоединиться к этой инициативе", - рассказал президент.