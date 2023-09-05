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Зеленский предложил Раде назначить Умерова министром обороны

Киев, Вторник 05 сентября 2023 16:31
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Зеленский предложил Раде назначить Умерова министром обороны Фото: Рустем Умеров, экс-глава Фонда госимущества (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру на должность министра обороны. Ведомство возглавит экс-глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект постановления.

Что известно об Умерове

Рустем Умеров родился в Узбекистане в семье выходцев из Алушты. В 2019 году его избрали народным депутатом Украины от партии "Голос".

В период своей работы в Раде Умеров возглавлял специальную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи.

Уже в сентябре 2022 года его назначили главой Фонда госимущества.

Последние несколько недель СМИ начали распространять информацию о том, что Умерова хотят сделать министром обороны. На этой должности он заменит Алексея Резникова.

Это происходит на фоне ряда скандалов с закупками для военных, которые проводило ведомство.

Более детально о вероятном новом министре обороны можете узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Рустем Умеров Министерство обороны Украины Верховная рада
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