Зеленский предложил Раде назначить Умерова министром обороны
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру на должность министра обороны. Ведомство возглавит экс-глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект постановления.
Что известно об Умерове
Рустем Умеров родился в Узбекистане в семье выходцев из Алушты. В 2019 году его избрали народным депутатом Украины от партии "Голос".
В период своей работы в Раде Умеров возглавлял специальную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи.
Уже в сентябре 2022 года его назначили главой Фонда госимущества.
Последние несколько недель СМИ начали распространять информацию о том, что Умерова хотят сделать министром обороны. На этой должности он заменит Алексея Резникова.
Это происходит на фоне ряда скандалов с закупками для военных, которые проводило ведомство.
Более детально о вероятном новом министре обороны можете узнать в материале РБК-Украина.
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