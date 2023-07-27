Зеленский предложил президенту Бразилии устроить ему встречу с лидерами Латинской Америки

Он отметил, что примет приглашение президента Бразилии посетить страну.

"Латинская Америка для меня очень важна, Бразилия и другие страны тоже. Да, я хотел бы (поехать в Бразилию - ред.). Если я получу приглашение, я поеду", - сказал он.

При этом Зеленский предложил Луле выступить региональным лидером и собрать других глав государств, чтобы услышать послания Украины.

"...если ему удастся собрать вместе других лидеров Латинской Америки, мы все можем встретиться в Бразилии или где-нибудь еще. Это также очень поможет всему миру, чтобы наступил мир. И Украина будет услышана и поддержана континентом", - сказал президент Украины.

Он отметил, что от встречи Украине нужны конкретные вещи.

"Во-первых, это сближает Латинскую Америку и дает нам возможность провести встречу и поговорить. Это политическая поддержка. Во-вторых, я знаю, что Лула и бразильское общество поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и нам нужна эта поддержка", - сказал он.

Зеленский также надеется, что Бразилия сможет внести свой вклад в решение "зернового соглашения" и отправки серьезной гуманитарной помощи.

При этом президент подчеркнул, что не ожидает на военную поддержку.

"Я не намерен просить Лулу дать мне оружие. Почему? Я знаю, что он мне этого не даст", - сказал он.

Кроме того, Украина пытается завоевать поддержку Глобального юга в войне против России. О том, сможем ли мы увидеть страны Латинской Америки среди украинских союзников, - читайте в материале РБК-Украина.

Отношения Украины и Бразилии

Сначала президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва занял достаточно нейтральную позицию по поводу войны РФ против Украины. Он утверждал, что украинские власти якобы должны отказаться от членства в НАТО и ЕС.

В начале 2023 да Силва захотел стать посредником для установления мира между Украиной и Россией. А в июне осудил вторжение России в Украину.

Зеленский должен был увидеться с да Сильвой во время саммита G7, однако встреча не состоялась из-за разных графиков лидеров. Позже президент Украины заявил, что заинтересован во встрече с да Силвой и даже готов лететь в Латинскую Америку.

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