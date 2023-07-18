Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию

Киев упорно работает над завоеванием поддержки Глобального юга в войне с РФ. Займет ли Латинская Америка место среди украинских союзников, – в материале РБК-Украина.

Украина после 24 февраля прошлого года активизировала свои контакты с регионами так называемого Глобального юга. Страны Латинской Америки не стали исключением. Чего стоит только первый в истории визит в Киев президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи Файа, который тот совершил в прошлом году.

У многих украинцев Латинская Америка преимущественно ассоциируется с легендарными футболистами, наркокартелями, диктаторскими режимами, карнавалами, большими лесами и кофе. Но тем не менее, страны этого региона также играют роль в мировой повестке дня. Это новые мощные игроки, у которых есть сильные карты и вместе с другими украинскими партнерами они будут формировать мировую политику, считает глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Чем больше поддержки у нас будет со стороны Глобального юга, тем меньше у России будет рычагов давления, средств обхода санкций и возможностей удержать оккупированные украинские территории. Мы сужаем им пространство для маневра", – объяснял министр в своей колонке для РБК-Украина.

Латинская Америка – это уникальный регион, объединяющий мощный природный и экономический потенциал, а также сравнительно высокий уровень развития и жизненных стандартов. Это также благоприятный бизнес-климат, самый высокий после развитых стран индекс человеческого развития и уровень промышленного производства. Кроме того, Латинская Америка более развита экономически, например по сравнению с Африкой, с которой Украина также развивает отношения.

Война РФ против Украины оставила свой след и на Латинской Америке. Страны-импортеры продовольствия (преимущественно в Центральной Америке) пострадали от зернового кризиса из-за блокирования украинских портов, тогда как экспортирующие агропродукцию Бразилия и Аргентина – выиграли. Но в то же время столкнулись с проблемами с поставками российских удобрений, которые усложнились из-за антироссийских санкций. Все это вынуждает страны Латинской Америки также реагировать на ситуацию в Украине.

Неполный крепкий кулак партнеров

"Крепкого кулака партнеров Украины не было до этой войны. Я счастлив, что сейчас он есть, но он неполный. Кого-то не хватает на этой руке объединенной поддержки. Я говорю вам о ком – об Африканском континенте, Латинской Америке", - говорил в годовщину начала большой войны президент Владимир Зеленский.

Если посмотреть на голосование в Генеральной ассамблее ООН, то можно заметить, что около 11-14 латиноамериканских стран стабильно поддерживают инициативы Украины. Среди крупнейших украинских поклонников – развитые Гватемала и Коста-Рика. Большинство стран региона все же занимают нейтральную позицию по поводу войны и Украины, хотя, конечно, есть и откровенно пророссийские – Венесуэла, Боливия, Куба, известные бедностью и диктаторскими режимами. Но даже они требуют немедленного прекращения войны.

"Мы из Гватемалы привезли месседж, что мы – за мир, и должны объединить усилия, чтобы закончить эту войну для того, чтобы защитить человеческие жизни", – говорил во время визита в Украину президент Алехандро Джамматтеи Файа, подчеркивая, что его страна не станет пассивным наблюдателем в конфликте.

Президент Гватемалы в прошлом году впервые в истории посетил Украину (фото: Getty Images)

После этого визита Гватемала стала первой латиноамериканской страной, присоединившейся к коалиции по созданию Спецтрибунала для РФ. Гватемала на самом высоком уровне участвовала и в учредительном саммите Крымской платформы в августе 2022 года. А также стала единственным представителем Латинской Америки на Черноморской конференции безопасности, инициированной Украиной.

Позиции Гватемалы способствовали, в частности, межчеловеческие контакты. С действующим гватемальским министром иностранных дел Марио Адольфо Букаро Флоресом был налажен контакт еще во время его работы послом в Мексике.

"У нас сразу с Гватемалой был хороший диалог. Глава МИД Гватемалы был послом в Мексике, у нас был очень хороший контакт. Когда его назначили в начале февраля 2022 года министром иностранных дел, свой первый звонок он сделал министру Кулебе. С тех пор очень активный диалог на всех уровнях", – рассказала РБК-Украина посол в Мексике, Гватемале, Коста-Рике и Белизе Оксана Драмарецкая.

Гватемала отличается от других стран региона тем, что не имеет сентиментов по отношению к бывшему СССР, поскольку гражданская война, продолжавшаяся в этой стране с 1960 по 1996 год, во многом подпитывалась именно Москвой. Союз снабжал оружием партизан, сражавшихся против правительственных войск.

На законодательном уровне в Гватемале даже запрещена коммунистическая идеология. То есть, как пояснила Драмарецкая, исповедующая такие ценности политсила не будет даже допущена к выборам. Поэтому, хотя антиамериканские настроения и присутствуют в стране, сентиментов по отношению к России нет.

У Гватемалы также есть неприятный опыт сотрудничества с Москвой во время пандемии COVID-19. Россияне "кинули" гватемальцев на 80 миллионов долларов, когда те заплатили РФ за восемь миллионов доз российской вакцины "Спутник V", но партия так и не была полностью доставлена в страну.

"Есть критическая масса подобных моментов, которые повлияли на позицию действующего руководства Гватемалы в их отношениях с Москвой", - отметила Драмарецкая, добавив, что Гватемала даже отозвала своего посла из РФ после признания так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Глава МИД Гватемалы после назначения на должность первым позвонил Кулебе (фото: president.gov.ua)

Похожая ситуация и с Коста-Рикой, президент которой некоторое время жил в Киеве и занимался вопросами Восточной Европы во время работы во Всемирном банке. Родриго Чавес Роблес, возглавивший Коста-Рику в прошлом мае, уже провел два телефонных разговора с украинским президентом. Последний прошел в середине этого мая.

Коста-Рика присоединилась к созданию специального трибунала, осудила российскую агрессию и участвовала в парламентском саммите Крымской платформы. "Позиция Коста-Рики является государственнической: мы всегда привержены соблюдению положений Устава ООН и усиливаем призыв к немедленному прекращению боевых действий. Эта абсурдная война, повлекшая хаос и боль в Украине, должна закончиться как можно быстрее ради блага и будущего человечества", – заявлял тогда президент законодательной ассамблеи страны Родриго Ариас Санчес.

Коста-Рика, которая является одной из наиболее экономически развитых стран Латинской Америки, единственной в регионе присоединилась к антироссийским санкциям. Власти страны приказали предприятиям выполнять санкции США в отношении российских и белорусских компаний и физических лиц. Ограничения, в частности, коснулись доступа РФ к портам, рынкам и воздушному пространству Коста-Рики.

Однако российское присутствие в Латинской Америке все еще остается очень высоким, что отражается и на процессах внутри проукраинских стран. К примеру, в Коста-Рике оппозиция пыталась через Конституционный суд доказать, что политическая поддержка Украины в войне с РФ со стороны президента Чавеса была нарушением задекларированного нейтралитета страны.

Российское влияние является тем элементом, который мешает Украине завоевывать поддержку стран по миру, в том числе и в Латинской Америке. Помогают россиянам распространять свое влияние их посольства. К примеру, сложно по телефону решать какие-то вопросы с Панамой, когда там размещено крупнейшее российское дипломатическое представительство в регионе и посол РФ фактически сидит "под боком" местных властей, пояснила Драмарецкая.

Однако в случае с Панамой украинской дипломатии все же удается завоевывать поддержку, несмотря на присутствие РФ, о чем свидетельствуют голосования страны в ООН. Панама осудила полномасштабное вторжение РФ в Украину и поддержала резолюцию в поддержку украинской формулы мира. В июле прошлого года Украина и Панама договаривались активизировать диалог, развивать двусторонние отношения и торговлю.

Настоящим пристанищем российской агентуры в регионе можно назвать Мексику. Недавно аргентинский портал Infobae рассказал о том, что мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор решил впустить в страну несколько десятков российских дипломатов, выгнанных из Европы по подозрению в шпионаже.

"Что касается Мексики, то ее специфика сейчас состоит в том, что фигура президента является очень сильной. Она в вертикали власти решающая. Но, к сожалению, он исповедует очень крайнее левое течение и имеет определенные симпатии к России. Именно в идеологическом плане. Здесь Россия все еще воспринимается как правопреемница СССР со всей той идеологией", – объяснила Драмарецкая.

Лидеры Мексики и Бразилии занимают схожую позицию по войне в Украине (фото: gob.mx)

Официально Мексика придерживается нейтралитета в вопросе войны в Украине, хотя президент Обрадор осудил вторжение России и даже выступал с собственным "мирным планом", который обещал представить в ООН. Его абсурдная инициатива, которая предусматривала посредничество Индии, Ватикана и ООН, а также оглашение пятилетнего перемирия между Киевом и Москвой, была встречена шквалом критики в Украине. В конце концов Обрадор так и не представил инициативу в ООН, да и вообще Мексика больше не затрагивала этот вопрос.

Но, несмотря на свой заявленный нейтралитет, Мексика все же последовательно поддерживает украинские инициативы в Генассамблее ООН. Но, как говорит посол, хотелось бы ее большего привлечения, в частности, к антироссийским санкциям. Однако мексиканские власти считают, что введение санкций на двустороннем уровне будет нарушением нейтралитета, но, как показал кейс Коста-Рики – его можно трактовать по-разному.

На бытовом уровне в Мексике очень распространены антиамериканские настроения, что также влияет на позицию войны РФ против Украины, объясняет Драмарецкая, поскольку Киев поддерживают США и страны Запада. В то же время представители правящей партии в личных разговорах выражают поддержку Украине, но отмечают, что не могут делать это публично из-за позиции президента, называвшего долгое время Путина своим другом.

На позицию мексиканских властей оказывает влияние и политическая коррупция. В 2018 году США заявляли о вмешательстве россиян в президентские выборы, на которых победил действующий мексиканский лидер. Однако сейчас правительство Мексики пытается дистанцироваться от России и вопроса войны накануне очередных всеобщих выборов, которые состоятся в 2024 году.

Похожа на мексиканскую и позиция Бразилии. Правительство страны публично выступает за завершение войны в Украине, но при этом от бразильских властей звучали и призывы к уступкам России. В апреле этого года президент страны Лула да Силва намекнул, что Украине следует отказаться от Крыма для завершения войны.

В Украине такие слова бразильского президента были восприняты очень критически, но при этом Лулу да Силву пригласили в Киев, чтобы он увидел, что происходит в стране и как ведет себя РФ. Позже Лула заявил, что это не ему решать, кому принадлежит Крым и призвал стороны начать переговоры, чтобы "перестать стрелять".

Однако, как сказал в комментарии РБК-Украина посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, официально Бразилия отрицает существование каких-либо собственных инициатив или желания быть посредником между Украиной и РФ. Также, по мнению Мельника, не стоит оперировать категориями "черно-белое" в вопросе позиции Бразилии.

"Действительно, у украинцев вызывает целую гору разных эмоций, когда речь идет об определенной риторике со стороны наших бразильских партнеров, прежде всего по поводу российской агрессии. В то же время в течение последних месяцев отечественной дипломатии, в том числе с помощью наших европейских союзников, имеющих исторически дружеские отношения с Бразилией, удалось добиться ее более взвешенного взгляда на проблематику военного вторжения Кремля", – пояснил он.

Важную роль в этом сыграл визит главного дипломатического советника бразильского президента Селсу Аморима в Киев в мае этого года, являющегося одним из ближайших соратников президента Лулы да Силвы. Тогда украинская сторона, в том числе и сам президент, донесли ему всю информацию о масштабах и последствиях войны.

Украину в мае посетил спецпредставитель президента Бразилии (фото: mfa.gov.ua)

При этом, как отметил Мельник, у Украины нет иллюзий о том, что удастся кардинально изменить курс официальной Бразилии. Но сам посол верит, что Украине удастся существенно сблизить наши позиции. Помочь в этом могла бы встреча на уровне президентов стран.

Встреча Зеленского и Лулы планировалась на полях саммита G7 месяц назад, но она не состоялась. Как заявляла украинская сторона – из-за разногласий в графиках. Лулу уже давно приглашают в Украину, однако, как заявлял бразильский президент, он пока не планирует ехать ни в Киев, ни в Москву, поскольку "Зеленский и Путин не хотят мира".

Латиноамериканский дипломатический фронт

После обретения независимости Украина, как и в случае с Африкой, мало уделяла внимания Латинской Америке, тогда как РФ постепенно и прагматично распространяла свое влияние. Однако, Украина не может игнорировать латиноамериканский континент, отметил в разговоре с РБК-Украина спецпредставитель МИД Украины из Латинской Америки Руслан Спирин. Кроме того, что это мощный экономический, политический и культурный кластер, это еще более 50 голосов в ООН. А поддержка украинских резолюций в ООН является фундаментальной для защиты и развития нашей позиции в мировом сообществе, подчеркнул Спирин.

Кроме дипломатической поддержки, Украине от Латинской Америки (как и других стран) нужна и практическая помощь – военная или гуманитарная. Если гуманитарную помощь готовы оказывать почти все, например, Аргентина отправила Украине уже более 10 гуманитарных пакетов, то с предоставлением оружия есть определенные трудности.

Западные союзники Украины, в том числе США и Германия, предлагали странам Латинской Америки помочь Украине оружием. Например, у Бразилии есть запасы таких необходимых для защиты украинского неба снарядов к зениткам Gepard.

Поделиться с Украиной оружием отказалась и Аргентина, а Чили, имея на вооружении немецкие танки Leopard, согласилась помочь только с разминированием. Мексика же вообще отказывается оказывать Украине какую-либо помощь, ведь придерживается нейтралитета.

Отказ латиноамериканских стран оказывать Украине военную помощь не всегда связан с нейтралитетом или отсутствием оружия, как, например, в Коста-Рике, не имеющей собственной армии вообще. Проблема, по словам Спирина, состоит в своеобразном мировоззрении латиноамериканских стран. Они иначе смотрят на мир и не хотят вмешиваться в российско-украинскую войну каким-либо образом.

Запад помогает Украине завоевать поддержку Латинской Америки (фото: Getty Images)

Однако не стоит забывать и о российском лобби в этом регионе. Россия имеет количественное преимущество не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте. Поскольку россияне еще со времен СССР работали над распространением своего влияния в Латинской Америке, им удалось построить огромную дипломатическую сеть из посольств, торговых представительств, консульств и генконсульств. РФ имеет посольства в более чем 20 латиноамериканских странах, в то время как Украина – только в пяти.

Кроме того, россияне распространяют свое влияние через студентов, которые при возвращении домой становятся агентами влияния, коррумпированных политиков, журналистов, блоггеров, собственных испаноязычных телеканалов и СМИ и даже зарубежные церкви РПЦ.

"Все это может конкурировать с тем, что может себе позволить Украина. У нас там 5 посольств, в которых работает не по 25 дипломатов, а по 3 или 5. Вы представляете разницу и нагрузку на каждого человека и посольство? Понятно, что у нас дисбаланс", – подчеркнул в разговоре с изданием Спирин.

Поэтому на дипломатическом фронте Украине также необходима поддержка партнеров. Так, в конце июня в Дании прошла инициированная Киевом встреча представителей Глобального юга с западными партнерами Украины. Встреча, участником которой стала, в частности, Бразилия, была посвящена обсуждению украинской формулы мира. Обсуждали и проведение Глобального саммита мира, среди участников которого Киев хочет видеть и страны Латинской Америки.

Украина также работает над первой стратегией отношений с Латинской Америкой. Это уже второй подобный документ по поводу регионов Глобального юга. Первой была Африканская стратегия, утвержденная в 2022 году. Как рассказал Спирин, разработать Латиноамериканскую стратегию поручил президент в конце прошлого года, и сейчас работа над ней уже фактически завершается.

"Это будет комплексный документ, который охватывает все сферы и определяет цели внешней политики на ближайшие годы. У нас есть амбициозный план расширения дипломатического ресурса. На это нужны деньги и много подготовительной работы. Но это нужно сделать, потому что мы понимаем, что дисбаланс чрезвычайный. Как на поле боя нам нужно дополнительное оружие, так и в этих странах нам нужны дополнительные солдаты – наши дипломаты", – сказал спецпредставитель МИД.

Для того чтобы улучшить дипломатические связи и убедить страны региона стать на украинскую сторону, Киев также хочет провести саммит Украина – Латинская Америка. По крайней мере, о таком намерении говорил в этом февраля Зеленский. А в июне украинский президент заявлял о желании совершить визит в страны Латинской Америки, чтобы встретиться лицом к лицу с их лидерами.

Но вряд ли визит Зеленского состоится раньше анонсированного Кулебой латиноамериканского турне, поскольку, как заведено в дипломатии, оно должно подготовить почву для встреч наивысшего уровня. Турне украинского министра запланировано на вторую половину 2023 года, но, как сказал РБК-Украина спикер МИД Олег Николенко, пока никакой конкретики по этому вопросу нет.

Несмотря на дисбаланс сил на дипломатическом "фронте", Украине все же удается доносить до латиноамериканских стран правду о войне. О чем свидетельствуют, в частности, голосования в Генассамблее ООН. Но для того, чтобы перейти в дипломатическое "контрнаступление", нашему государству еще нужно много времени и огромные ресурсы.