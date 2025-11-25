ua en ru
Зеленский предложил лидерам Европы присоединиться к его встрече с Трампом

Киев, Вторник 25 ноября 2025 21:16
Зеленский предложил лидерам Европы присоединиться к его встрече с Трампом Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы европейские лидеры участвовали в его встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает РБК-Украина, об этом глава украинского государства заявил на встрече "коалиции решительных".

Зеленский обратил внимание, что он уже готов ко встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Есть чувствительные моменты для обсуждения, они все еще есть, и мы считаем, что участие европейских лидеров (во встрече - ред.) может оказаться полезным", - добавил глава украинского государства.

Встреча Зеленского с Трампом

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить наиболее чувствительные пункты мирного плана Вашингтона.

Как рассказали Financial Times, такими чувствительными пунктами являются вопросы территорий и гарантий безопасности для Украины от США.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня, 25 ноября, подчеркивал, что Зеленский хочет, чтобы его встреча с Трампом состоялась как можно скорее.

Ермак предположил, что такая встреча может пройти 27 ноября - в День благодарения.

Но по состоянию на сейчас нет информации о том, что Украина и США назначили дату встречи на уровне лидеров.

Стоит заметить, что, по данным западных СМИ, в мирном плане США содержится пункт о передаче Донецкой и Луганской области России.

Ранее глава украинского государства неоднократно подчеркивал, что Украина не будет дарить России свои территории. Такие заявления Зеленский сделал после того, как Трамп допустил обмен территориями между Украиной и РФ.

