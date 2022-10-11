RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский предложил G7 разместить наблюдателей на границе с Беларусью

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Оккупанты продолжают распространять фейки о якобы планах Украины начать военные действия против Беларуси. Для того, чтобы опровергнуть эту провокацию, необходимо разместить наблюдателей на украинско-белорусской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе срочного совещания с лидерами G7.

"Мир возможен не просто тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он со всеми соседями. Я хочу обратить внимание на одну страну. Территория Беларуси уже используется для ударов по Украине. Сейчас мы видим большую угрозу. Россия пытается прямо втянуть Беларусь в войну, разыгрывая провокацию с тем, что мы якобы готовим удар по этой стране", - заявил президент.

Он подчеркнул, что Беларусь уже и так является опосредованным участником войны, но Россия хочет втянуть ее в боевые действия напрямую. При этом Украина никогда не планировала боевых действий против РБ.

"Чтобы полностью снять эту провокацию, снять эти звучащие от Лукашенко (лидер белорусского режима Александр Лукашенко - ред.) нарративы, мы предлагаем свое решение: на границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации по безопасности. Формат может быть разработан нашими дипломатами. Я вас прошу на уровне G7 поддержать эту инициативу", - призвал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что 8 октября, Минск вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой обвинил Украину в якобы подготовке к удару по территории Беларуси.

После этого Россия договорилась с Беларусью о совместном развертывании войск.

Более детально о новых планах РФ разместить своих солдат в Беларуси можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияБеларусьG7Война России против Украины