RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля

Фото: Юрий Содоль (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в отставку командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова", - подчеркнул глава государства. 

Более детальных подробностей о своем решении президент не раскрыл. 

 

Слухи о скандале с Содолем

Напомним, вчера, 23 июня, стало известно, что начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований, в котором он призвал провести расследование против украинского боевого генерала.

Кротевич подчеркивал, что этот генерал начинает расследование против командиров, которые наступают и не теряют позиции. При этом его имя начальник штаба "Азова" не назвал.

Позже украинские СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что речь о командующем Объединенными силами ВСУ Юрии Содоле.

Отметим, что Содоля назначили командующим Объединенными силами ВСУ только в феврале этого года. До этого он был командующим морской пехотой Военно-Морских сил ВСУ.

С начала полномасштабной войны он отвечал за оборону на одном из самых сложных участков фронта.

Более детально о генерал-лейтенанте - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВойна в Украине