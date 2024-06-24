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Зеленський замінив командувача Об'єднаних сил ЗСУ Содоля

Фото: Юрій Содоль (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський вирішив відправити у відставку командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Я прийняв рішення замінити командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", - наголосив глава держави.

Більше детальних подробиць про своє рішення президент не розкрив.

Чутки про скандал з Содолем

Нагадаємо, вчора, 23 червня, стало відомо, що начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії України Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань, де він закликав провести розслідування проти українського бойового генерала.

Кротевич наголошував, що цей генерал розпочинає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції. Його ім'я начальник штабу "Азова" не назвав.

Пізніше українські ЗМІ з посиланням на власні джерела написали, що йдеться про командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Зазначимо, що Содоля призначили командувачем Об'єднаними силами ЗСУ лише у лютому цього року. До цього він був командувачем морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ.

З початку повномасштабної війни він відповідав за оборону на одній із найскладніших ділянок фронту.

Більш детально про генерал-лейтенанта - у матеріалі РБК-Україна.

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