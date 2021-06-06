У Раді обіцяють ще сім додаткових законів щодо деолігархізації

Замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук анонсувала напрацювання ще семи законопроектів у рамках деолігархізації. За її словами, наразі в Україні недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів.

"Це антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, вочевидь, буде пакет законів великий. Є рішення, що готуються у процесі. Це нормально", - зазначила парламентар.

Нагадаємо, глава фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев пояснив, чому саме Рада національної безпеки та оборони буде формувати реєстр олігархів. Проблема олігархічної економіки та впливу олігархату на неї є настільки масштабною, що становить загрозу національній безпеці України, підкреслив нардеп.

Як писало РБК-Україна, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що у реєстр олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський та п'ятий президент України Петро Порошенко. Вони обоє підпадають під відповідні критерії.

Так, президент Володимир Зеленський заявив, що має намір винести питання про статус олігархів в Україні на всеукраїнський референдум.