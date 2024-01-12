Арахамия сделал заявление по законопроекту о мобилизации: какие предложения и сроки подачи

Верховная рада Украины предложила поправки к законопроекту о мобилизации, который вернули в Кабинет министров. Сроки подачи нового проекта закона пока не известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в эфире телемарафона.

"У нас было закрытое заседание, где мы пригласили военное руководство. Законопроект очень резонансный. Очень много к нему внимания, он большой - более 200 страниц. Мы на комитете работали где-то 5 дней в режиме нон-стоп, чтобы анализировать каждую норму, которая там. Вы знаете, что омбудсмен выступил с тем, что там есть нормы, нарушающие права человека. Есть проблемы в законопроекте, их немало", - сказал он.

Арахамия отметил, что военные заверили народных депутатов в необходимости провести мобилизацию, чтобы пополнить резервы. По его словам, тот способ, который предложило правительство, не устраивает много политсил, поэтому решили вернуть инициатору законопроект. Кабмин должен с военными выработать новое решение с учетом предложений Рады.

Какие предложения были от комитета?

Глава франции "Слуга народа" отметил, что Комитет по нацбезопасности предоставил много предложений. Например, по вопросу мобилизации транспорта в ФОПов. Парламент выступил против этого.

"Мы сказали, что такого не может быть. Мы сказали об инвалидах - мы не допустим того, чтобы инвалиды 3 группы могли идти к призыву, потому что там много людей, не имеющих одного из органов, или больных туберкулезом. Зачем это в армии?" - сказал нардеп.

Арахамия подтвердил, что есть вопросы к предложению рассылать повестки по электронной почте.

"Вообще нельзя обсуждать, каким образом, прислав повестку, начинается уголовная ответственность за уклонение, хотя человек может просто не иметь такого доступа", - заявил парламентарий.

Он добавил, что в комитете Рады много времени посвятили теме обучения мобилизованных. Парламент хочет, чтобы в новом законе была норма об обязательном учебном курсе.

"Мы много внимания посвятили повышению уровня обучения в учебных центрах, потому что мы много получаем историй, когда человека мобилизовали, он научился якобы, имеет пройденный курс, на передовой, а потом оказывается, что они одну гранату бросили и больше нет никаких навыков. Таким образом мы не будем больше пропускать. Прямо в законе в рекомендациях записали, что это должен быть обязательный курс. Необученные солдаты - это российская модель, мы не хотим такую модель применять в Украине", - рассказал Арахамия.

Он отметил, что в Украине было несколько волн мобилизации, которые не были такими резонансными, как эта.

Сроки подачи нового закона

"Мы не обсуждали сроки, мы сказали так - что мы понимаем, если военным нужно, мы соберемся в любой день или ночью, и все будем голосовать. Просто дайте качественный документ", - заявил Арахамия.

Рассмотрение законопроекта о мобилизации

В конце декабря Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок его проведения. Документ рассматривался в Комитете по вопросам нацбезопасности вместе с Министерством обороны и Генштабом ВСУ.

Ранее в Раде заявили, что парламент в первом чтении рассмотрит законопроект 11 января. Но вчера стало известно, что документ возвращают в правительство на доработку, его официально отозвали из Рады.

Спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что решение о возвращении законопроекта в Кабмин было принято вместе с представителями парламента, правительства и военного руководства страны.