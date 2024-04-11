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Зеленский призвал пригласить Украину в НАТО: нет альтернатив, Путин хочет нас уничтожить

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Странам НАТО необходимо пригласить Украину в Альянс. Такому решению нет альтернатив, поскольку российский диктатор Владимир Путин хочет уничтожить нашу страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Зеленский отметил, что каждая демократическая нация в Европе заслуживает быть членом Европейского союза и НАТО. Этот факт нужно подкрепить реальными действиями. 

"Июнь - это время, когда будет правильно начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Европе нужен этот сигнал ее собственной силы, чтобы у Путина не было соблазна подумать, что Европа проявляет слабость", - подчеркнул глава украинского государства. 

По его словам, похожая ситуация должна быть и с НАТО, поскольку российский диктатор Владимир Путин не учитывает действия Запада при подготовке своих шагов. Он "строит собственный график эскалации, настолько, насколько может". 

"Путин хочет уничтожить нас, уничтожить Украину, а затем покорить всех соседей России. У нашей безопасности просто нет альтернативы. Поэтому нет реальных альтернатив и приглашению Украины в НАТО. Нужно приглашение в Альянс. Все наши люди и воины заслуживают этого", - добавил Зеленский. 

Президент уточнил, что приглашение Украины в НАТО "реально уже в этом году".

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, 9-11 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО. Украина уже ожидает, что в ходе встречи лидеры примут решения, которые приблизят нашу страну к членству в Альянсе.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, задача максимум на саммит для нашей страны - получить приглашение в НАТО.

При этом, по его словам, задачей минимум является "дорожная карта", в которой могут быть указаны сроки и условия для вступления в Альянс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявил, что саммит НАТО будет сфокусирован на разработке "дорожной карты" вступления Украины в Альянс.

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