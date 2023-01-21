Зеленский призвал почтить память погибших из-за войны: ежедневно теряем людей, которых не вернешь

"Сегодня был долгий день – рабочие решения, международная коммуникация, разные вопросы, которые заслуживают внимания и реакции. Но сказать сейчас хочется только об одном. Не хочется говорить долго. Сегодня произошло прощание с теми, чья жизнь унесла катастрофа вертолета в Броварах", – говорится в заявлении.

Президент сказал, что из-за этой катастрофы погиб Денис Монастырский и его коллеги по МВД, а именно Евгений Енин, Юрий Лубкович, Татьяна Шутяк, Михаил Павлушко, Николай Анацкий, Андрей Маринченко. В авиакатастрофе погибли члены экипажа вертолета: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов. Также Зеленский назвал гражданских, которые утром просто шли в детский сад и тоже погибли, а именно Елена (мама) и Милана (дочь) Пономаренки.

Зеленский еще раз выразил соболезнования всем родным и близким. Он отметил, что Денис Монастырский был профессиональным и настоящим человеком, именно таким, каким и следует быть министру внутренних дел.

"Мы каждый день теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и сожалеть, что не вернешь. Украинцев, патриотов, людей профессиональных и просто верных себе и государству не вернешь. Я бы хотел, чтобы мы все сегодня это почувствовали. Почувствовали, сколько жизней, сколько светлых людей уносит военное время. Я хотел бы, чтобы мы все сегодня почтили их память. Светлая память всем, чьи жизни унесла эта война! Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Мы делаем все, чтобы выгнать эту войну с нашей земли", - добавил президент.