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На борту находились 10 человек. В Нацполиции уточнили данные по авиакатастрофе в Броварах

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Бровары, Четверг 19 января 2023 17:44
На борту находились 10 человек. В Нацполиции уточнили данные по авиакатастрофе в Броварах Фото: спикер Национальной полиции Украины Марьяна Рева (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

На борту вертолета, который 18 января разбился в Броварах Киевской области, было 10 человек, семеро из них - это руководство Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Нацполиции Марьяны Ревы во время брифинга в Медиацентре "Украина-Укринформ".

"Пока мы можем говорить о 14 погибших в результате авиакатастрофы, из них один ребенок - девочка 2017 года рождения. На борту вертолета находились 10 человек - трое это члены экипажа, и семеро - это руководство МВД. В частности, среди них - министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович", - сказала Рева.

На борту также присутствовали помощница, заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк, двое охранников и фотограф.

Напомним, в среду утром, 18 января, в Броварах Киевской области разбился вертолет.

По состоянию на 15:45, 18 января, были завершены поисково-спасательные работы. На месте авиакатастрофы обнаружили 14 погибших.

Все детали происшествия можете узнать в материале РБК-Украина.

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Бровары Авиакатастрофа
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