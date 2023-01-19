На борту находились 10 человек. В Нацполиции уточнили данные по авиакатастрофе в Броварах

На борту вертолета, который 18 января разбился в Броварах Киевской области, было 10 человек, семеро из них - это руководство Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Нацполиции Марьяны Ревы во время брифинга в Медиацентре "Украина-Укринформ" .

"Пока мы можем говорить о 14 погибших в результате авиакатастрофы, из них один ребенок - девочка 2017 года рождения. На борту вертолета находились 10 человек - трое это члены экипажа, и семеро - это руководство МВД. В частности, среди них - министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович", - сказала Рева.

На борту также присутствовали помощница, заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк, двое охранников и фотограф.