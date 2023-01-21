Зеленський закликав вшанувати пам’ять загиблих через війну: щодня втрачаємо людей, яких не повернеш

"Сьогодні був довгий день – робочі рішення, міжнародна комунікація, різні питання, які заслуговують на увагу та реакцію. Але сказати зараз хочеться тільки про одне. Не хочеться говорити довго. Сьогодні відбулося прощання з тими, чиї життя забрала катастрофа вертольота в Броварах", - йдеться у заяві.

Президент сказав, що через цю катастрофу загинув Денис Монастирський та його колеги по МВС, а саме Євген Єнін, Юрій Лубкович, Тетяна Шутяк, Михайло Павлушко, Микола Анацький, Андрій Маринченко. В авіакатастрофі загинули члени екіпажу гелікоптера: Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов. Також Зеленський назвав цивільних, які вранці просто йшли в дитячий садочок і теж загинули, а саме Олена (мама) та Мілана (донька) Пономаренки.

Зеленський ще раз висловив співчуття всім рідним та близьким. Він зауважив, що Денис Монастирський був професійною та справжньою людиною, саме таким, яким і варто бути міністру внутрішніх справ.

"Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати й шкодувати, що не повернеш. Українців, патріотів, людей професійних і просто вірних собі й державі, не повернеш. Я хотів би, щоб ми всі сьогодні це відчули. Відчули, скільки життів, скільки світлих людей забирає воєнний час. Я хотів би, щоб ми всі сьогодні вшанували їхню пам’ять. Світла пам’ять усім, чиї життя забрала ця війна! Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за Україну! Ми робимо все, щоб вигнати цю війну з нашої землі.", - додав президент.