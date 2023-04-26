Зеленский попросил Си Цзиньпина помочь обезопасить Запорожскую АЭС

Глава государства в ходе обсуждений напомнил, что сегодня, 26 апреля, в Украине чествуется память жертв аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. Он отметил, что российская оккупация Запорожской АЭС и использование станции в качестве прикрытия свидетельствуют, что в Москве не уважают желание людей жить в безопасности от ядерных угроз.

"В этой связи глава государства призвал Китай играть действенную роль в урегулировании вопроса безопасности вокруг ЗАЭС", - отмечают в ведомстве.

Также Зеленский уточнил, что такой шаг со стороны Китая будет соответствовать духу Будапештского меморандума.